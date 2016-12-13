На дорогах Торонто через снігопад за добу сталося близько 500 аварій

11:35, 13 грудня 2016
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За 24 години в Торонто (Канада) через сильний снігопад сталося близько 500 аварій.

Негода в Канаді / Reuters
Негода в Канаді / Reuters

У понеділок, 12 грудня, у Торонто випало близько 14 см снігу, повідомляє Toronto Sun.

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За словами представника поліції провінції Онтаріо Керрі Шмідта, основна причина аварій полягає в тому, що водії не враховують погодні умови.

Про потерпілих в результаті аварій не повідомляється.

За прогнозами метеорологів, нове погодне "випробування" чекає жителів Торонто в четвер і п'ятницю, коли температура опуститься до 7 градусів морозу. Зазвичай в цей час року температура повітря становить близько +2°

Нагадаємо, у центрі Монреаля (Канада) сталося ДТП за участю не менше 10 автомобілів.

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