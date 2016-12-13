Повені затопили північ Ямайки (фото, відео)
Сильний дощ, який обрушився 11 грудня на північні райони Ямайки, викликав повені. У деяких місцях рівень води піднявся вище 1 метра.
Вода розмила дороги, у результаті чого деякі райони залишилися відрізаними від решти території, повідомляє The Floodlist.
Число жертв повені в Таїланді зросло до 14
Деякі машини буквально потопали у воді. Один автомобіль потік простягнув 500 метрів. Також повідомляється про пошкодження будинків, інформації про постраждалих або загиблих не надходило.
Pictures:— Giovanni R. Dennis (@GiovanniRDennis) December 11, 2016
Bridge in Mount Edge Combe, St Ann. Following heavy Rain. pic.twitter.com/wWNOzCGBQL
#StAnnRain: New Video 5:— Giovanni R. Dennis (@GiovanniRDennis) December 11, 2016
Another section of Mount Edge Combe, Runaway Bay.@NWA_JA pic.twitter.com/P8TUwdw41m
Нагадаємо, утретє за останні 8 тижнів на центральний В'єтнам обрушилася повінь, загинули 13 людей.
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