Повені затопили північ Ямайки (фото, відео)

12:16, 13 грудня 2016
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Сильний дощ, який обрушився 11 грудня на північні райони Ямайки, викликав повені. У деяких місцях рівень води піднявся вище 1 метра.

Повінь на Ямайці / National Works Agency Jamaica
Повінь на Ямайці / National Works Agency Jamaica

Вода розмила дороги, у результаті чого деякі райони залишилися відрізаними від решти території, повідомляє The Floodlist.

Число жертв повені в Таїланді зросло до 14

Деякі машини буквально потопали у воді. Один автомобіль потік простягнув 500 метрів. Також повідомляється про пошкодження будинків, інформації про постраждалих або загиблих не надходило.

Нагадаємо, утретє за останні 8 тижнів на центральний В'єтнам обрушилася повінь, загинули 13 людей.

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