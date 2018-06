Повені затопили північ Ямайки (фото, відео)

Вода розмила дороги, у результаті чого деякі райони залишилися відрізаними від решти території, повідомляє The Floodlist.

Деякі машини буквально потопали у воді. Один автомобіль потік простягнув 500 метрів. Також повідомляється про пошкодження будинків, інформації про постраждалих або загиблих не надходило.

Pictures: Bridge in Mount Edge Combe, St Ann. Following heavy Rain. pic.twitter.com/wWNOzCGBQL

#StAnnRain: New Video 5:



Another section of Mount Edge Combe, Runaway Bay.@NWA_JA pic.twitter.com/P8TUwdw41m