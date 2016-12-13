На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.

На автошляхах України місцями пройде сніг / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура -3°... -2°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, можливі опади.

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На трасі Київ - Ужгород практично без опадів, температура в дорозі -6° ... -2°. У середу на цьому маршруті пройде сніг, температура до +1°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -7°, у Київській області пройде сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до -1°.

У напрямку Харкова місцями пройде сніг. Температура в дорозі до -3°. 14 грудня на цьому напрямку без опадів, температура -4°... -1°.

За маршрутом Київ - Чернівці сонячно, -4° ... 0°. За даним напрямком у середу пройде сніг, температура до +4°.

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