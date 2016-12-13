На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура -3°... -2°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, можливі опади.
Сьогодні в Україні без опадів, на сході вдень до -9° (карта)
На трасі Київ - Ужгород практично без опадів, температура в дорозі -6° ... -2°. У середу на цьому маршруті пройде сніг, температура до +1°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -7°, у Київській області пройде сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до -1°.
У напрямку Харкова місцями пройде сніг. Температура в дорозі до -3°. 14 грудня на цьому напрямку без опадів, температура -4°... -1°.
За маршрутом Київ - Чернівці сонячно, -4° ... 0°. За даним напрямком у середу пройде сніг, температура до +4°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°