Біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 5,3

У вівторок, 13 грудня, недалеко від села Кіракіра (Соломонові острови) стався землетрус магнітудою 5,3.

Біля берегів Соломонових островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 88 км на південний схід від села Кіракіра. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, через землетрус, що стався минулої середи в Індонезії, щонайменше 65 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки.