Число жертв циклону "Варда" в Індії збільшилося до 12

16:00, 13 грудня 2016
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Не менше 12 осіб загинули внаслідок потужного циклону "Варда", який накрив індійські штати Тамілнад і Андхра-Прадеш. Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

Наслідки циклону в Індії / Reuters
Наслідки циклону в Індії / Reuters

Сильний вітер вирвав з коренем сотні дерев, перевернув автомобілі, повідомляє India Times.

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Через негоду в постраждалих регіонах у понеділок, 12 грудня, не працювали заводи, банки, також були труднощі з підключенням до інтернету.

Раніше повідомлялося, що основний удар стихії прийняли на себе північ Тамілнада і південь Андхра-Прадеш, пориви вітру досягали 120 км/год, але вже до півночі циклон ослаб, швидкість вітру знизилася до 60 км/год.

Нагадаємо, два потужних зимових циклони, які атакували різні частини США, спричинили масове відключення електроенергії і паралізували транспортні сполучення всередині країни, у тому числі авіаперельоти.

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