В Україні завтра місцями пройде сніг, на сході вночі до -10° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 грудня, на заході і півночі України пройде сніг. У Харківській і Сумській областях вночі похолодає до -10°.

В Україні завтра місцями пройде сніг / Reuters

У Києві завтра пройде сніг, вночі -3°, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

У Львові 14 грудня снігопад, вночі -3°, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

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У Луцьку завтра очікується сніг. Температура повітря вночі -2°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.

У Вінниці в середу очікуються опади. Температура вночі -3°, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -4°, вдень +3°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі -10°, вдень -4°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -6°, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -5°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -5°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

У Краматорську у середу пройде сніг, температура вночі -7°, вдень -1°, вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується невеликий сніг. Температура вночі -8°, вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, до 3,5 м/с.

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