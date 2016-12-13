В Україні завтра місцями пройде сніг, на сході вночі до -10° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 грудня, на заході і півночі України пройде сніг. У Харківській і Сумській областях вночі похолодає до -10°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -3°, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.
У Львові 14 грудня снігопад, вночі -3°, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
У Луцьку завтра очікується сніг. Температура повітря вночі -2°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.
У Вінниці в середу очікуються опади. Температура вночі -3°, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -4°, вдень +3°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі -10°, вдень -4°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -6°, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -5°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -5°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
У Краматорську у середу пройде сніг, температура вночі -7°, вдень -1°, вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується невеликий сніг. Температура вночі -8°, вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, до 3,5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°