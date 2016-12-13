У Києві завтра пройде сніг, вдень до -1°

19:00, 13 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 грудня в столиці пройде сніг, температура повітря вдень до -1°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:51, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 грудня, на заході і півночі України пройде сніг. У Харківській і Сумській областях вночі похолодає до -10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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