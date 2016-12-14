Метеорологи зафіксували в Атлантичному океані рекордну 19-метрову хвилю

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) повідомила про новий світовий рекорд - хвилю 19-метрової висоти.

Висота хвилі визначається як відстань від гребеня однієї хвилі до підошви наступної / фото: instagram.com/alexander_topchiy

Такий «гігант» був зафіксований в північній частині Атлантичного океану між Ісландією і Великобританією, пише Центр новин ООН.

«Вперше за всю історію вимірювань зафіксована висота хвилі в 19 метрів. Це - безпрецедентний рекорд», — заявив помічник Генерального секретаря ВМО Веньцзянь Чжан. Це відкриття, за словами представника ВМО, має важливе значення для забезпечення безпеки в морській галузі та охорони життя членів екіпажу та пасажирів суден, які курсують жвавими судноплавними шляхами.

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Попередній рекорд висоти хвилі у 18,275 метра був зареєстрований 8 грудня 2007 року також в Північній Атлантиці.

Комітет, який займався аналізом даних по хвилях, складався з вчених із Великобританії, Канади, Сполучених Штатів Америки та Іспанії. Буй, за допомогою якого була зареєстрована ця хвиля, входить в мережу морських автоматичних метеорологічних станцій Метеобюро Великобританії. Заякорені та дрейфуючі буї доповнюють вимірювання з суден і дані супутникових спостережень у відкритому морі.

«Для розуміння взаємозв'язків між погодою і океаном нам необхідні високоякісні великі дані спостережень за океаном», — заявив Веньцзянь Чжан. Він додав, що «незважаючи на величезні успіхи в галузі супутникових технологій, важливу роль в цьому відношенні, як і раніше відіграють безперервні спостереження і дані з заякорених і дрейфуючих буїв і судів».

Висота хвилі визначається як відстань від гребеня однієї хвилі до підошви наступної. Під терміном «значна висота хвилі» розуміється середнє значення однієї третини найбільш високих хвиль, вимірюваних за допомогою приладу протягом близько 10 хвилин.

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Новий світовий рекорд буде занесений в офіційний архів метеорологічних і кліматичних екстремальних явищ ВМО.

В архіві ВМО містяться дані по всьому світу про самих високих і низьких температурах, кількості опадів, найважчих градинах, самому тривалому посушливому періоді, максимальному пориві вітру, а також про екстремальних метеорологічних і кліматичних явищах по півкуль.

Так, Комітет експертів Всесвітньої метеорологічної організації раніше в цьому році зафіксував два інших нових світових рекорди: максимальну довжину одноразового спалаху блискавки в Оклахомі, США, і максимальну тривалість блискавки на півдні Франції.