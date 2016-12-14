В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на заході вдень до +4° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 грудня на заході та півночі України пройде сніг. На заході вдень до +4°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.
У Львові 14 грудня снігопад, температура повітря вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень -1°. Вітер західний та північно-західний, до 4.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу очікуються опади. Температура -2°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до -4°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень 0°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря -2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
У Краматорську у середу пройде сніг, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку очікується невеликий сніг, температура вдень -4°. Вітер західний та південно-західний, до 3,5 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°