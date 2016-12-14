В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на заході вдень до +4° (карта)

08:00, 14 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 грудня на заході та півночі України пройде сніг. На заході вдень до +4°.

В Україні місцями пройде сніг / УНІАН
В Україні місцями пройде сніг / УНІАН

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

У Львові 14 грудня снігопад, температура повітря вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень -1°. Вітер західний та північно-західний, до 4.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу очікуються опади. Температура -2°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.

УНІАН
На заході до +4° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до -4°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень 0°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря -2°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

У Краматорську у середу пройде сніг, вдень -1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується невеликий сніг, температура вдень -4°. Вітер західний та південно-західний, до 3,5 м/с.

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