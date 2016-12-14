У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 грудня, у столиці вдень до -1°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

Читайте також На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:51, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня на заході та півночі України пройде сніг. На заході вдень до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.