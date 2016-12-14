У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -1°

08:30, 14 грудня 2016
446
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 14 грудня, у столиці вдень до -1°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:51, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня на заході та півночі України пройде сніг. На заході вдень до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин