Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Сьогодні, 14 грудня, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується лавинна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
"14 грудня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна (III рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 14-15 грудня на гiрських притоках Днiстра та у його верхiв'ї (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується відновлення льодоутворюючих процесiв, на окремих дiлянках рiчок встановлення льодоставу, мiсцями можливий підйом рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.
Нагадаємо, 14 грудня на заході та півночі України пройде сніг. На заході вдень до +4°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+18°... +11°
-
Львів+18°... +10°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+18°... +10°
-
Сімферополь+26°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+19°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+19°... +9°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+20°... +12°
Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +33 °
Вологість: 69 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.5 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:47
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин