Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

09:37, 14 грудня 2016
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Сьогодні, 14 грудня, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується лавинна небезпека.

Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах / УНІАН
Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

"14 грудня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна (III рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 14-15 грудня на гiрських притоках Днiстра та у його верхiв'ї (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується відновлення льодоутворюючих процесiв, на окремих дiлянках рiчок встановлення льодоставу, мiсцями можливий підйом рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

Нагадаємо, 14 грудня на заході та півночі України пройде сніг. На заході вдень до +4°.

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