Збиток від лісових пожеж у Теннессі оцінили в $500 мільйонів

10:29, 14 грудня 2016
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Лісові пожежі в американському штаті Теннессі завдали збитку в $500 мільйонів.

Reuters
Reuters

Жертвами пожеж стали 14 людей, передає портал timesfreepress.com з посиланням на AP.

У США більше 10 людей загинули в результаті торнадо і лісових пожеж

Як повідомив мер округу Севі Ларрі Уотерс, усього в результаті пожежі були зруйновані 2,46 тисячі будівель, включаючи 2,1 тисячі житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що пожежа, швидше за все, сталася через людський фактор. У цей час у регіоні був сильний вітер, який сприяв поширенню пожежі. До цього в регіоні спостерігалася посуха.

З міста Гатлінберг були евакуйовані понад 14 тисяч осіб.

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