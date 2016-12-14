Збиток від лісових пожеж у Теннессі оцінили в $500 мільйонів

Лісові пожежі в американському штаті Теннессі завдали збитку в $500 мільйонів.

Reuters

Жертвами пожеж стали 14 людей, передає портал timesfreepress.com з посиланням на AP.

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Як повідомив мер округу Севі Ларрі Уотерс, усього в результаті пожежі були зруйновані 2,46 тисячі будівель, включаючи 2,1 тисячі житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що пожежа, швидше за все, сталася через людський фактор. У цей час у регіоні був сильний вітер, який сприяв поширенню пожежі. До цього в регіоні спостерігалася посуха.

З міста Гатлінберг були евакуйовані понад 14 тисяч осіб.