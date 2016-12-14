Біля берегів Північних Маріанських островів стався землетрус магнітудою 5,8

У середу, 14 грудня, недалеко від острова Фаральон-де-Пахарос (Північні Маріанські острови) стався землетрус магнітудою 5,8.

Біля берегів Північних Маріанських островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 95 км на північний схід від острова Фаральон-де-Пахарос. Осередок землетрусу залягав на глибині 38 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, через землетрус, що стався минулої середи в Індонезії, щонайменше 65 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки.