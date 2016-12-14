Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

12:14, 14 грудня 2016
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У середу, 14 грудня у столиці на дорогах очікується ожеледиця.

Киян попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН
Киян попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на заході вдень до +4° (карта)

У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста, а також дотримуватися наступних рекомендацій:

- за можливості, користуйтеся громадським транспортом;

- перед виїздом уважно перевірте авто на справність (гуму, гальма);

- дотримуйтесь безпечної дистанції і швидкості руху;

- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

- із особливою обережністю рухайтесь мостами, естакадами;

- намагайтесь уникати ризикованих маневрів;

- утримайтесь від подорожей на далекі відстані.

Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях.

Нагадаємо, у середу, 14 грудня, у столиці вдень до -1°, пройде сніг.

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