Киян попереджають про ожеледицю на дорогах
У середу, 14 грудня у столиці на дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на заході вдень до +4° (карта)
У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста, а також дотримуватися наступних рекомендацій:
- за можливості, користуйтеся громадським транспортом;
- перед виїздом уважно перевірте авто на справність (гуму, гальма);
- дотримуйтесь безпечної дистанції і швидкості руху;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- із особливою обережністю рухайтесь мостами, естакадами;
- намагайтесь уникати ризикованих маневрів;
- утримайтесь від подорожей на далекі відстані.
Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях.
Нагадаємо, у середу, 14 грудня, у столиці вдень до -1°, пройде сніг.
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