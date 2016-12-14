На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
У середу і четвер на популярних українських маршрутах місцями пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура -2°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, можливі опади.
На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі -5° ... +2°. У четвер на цьому маршруті практично без опадів, температура до +3°.
В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на заході вдень до +4° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -2°, у Київській і Донецькій областях пройде сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до -3°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до -4°. 15 грудня на цьому напрямку без опадів, температура -6°... -2°.
За маршрутом Київ - Чернівці пройде сніг, -2° ... +4°. За даним напрямом у четвер також очікуються опади, температура до +3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°