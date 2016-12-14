На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

У середу і четвер на популярних українських маршрутах місцями пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.

На автошляхах України місцями пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде сніг. Температура -2°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, можливі опади.

На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі -5° ... +2°. У четвер на цьому маршруті практично без опадів, температура до +3°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -2°, у Київській і Донецькій областях пройде сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до -3°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до -4°. 15 грудня на цьому напрямку без опадів, температура -6°... -2°.

За маршрутом Київ - Чернівці пройде сніг, -2° ... +4°. За даним напрямом у четвер також очікуються опади, температура до +3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.