Жертвами циклону "Варда" в Індії стали 18 людей

14:38, 14 грудня 2016
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Не менше 18 осіб загинули в результаті обрушення потужного циклону "Варда" на індійські штати Тамілнад і Андхра-Прадеш.

Наслідки циклону
Наслідки циклону "Варда" / Reuters

Одним з найбільш постраждалих від стихії опинилося місто Ченнаї. Тут сильний вітер вирвав з корінням дерева, повалив рекламні щити і опори ЛЕП, передає India TV.

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Над відновленням життєдіяльності міста працюють майже 6 тисяч рятувальників. Учора в Ченнаї була частково відновлена подача електроенергії.

Нагадаємо, два потужних зимових циклони, які атакували різні частини США, спричинили масове відключення електроенергії і паралізували транспортне сполучення всередині країни, у тому числі авіаперельоти.

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