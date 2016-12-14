Жертвами циклону "Варда" в Індії стали 18 людей
Не менше 18 осіб загинули в результаті обрушення потужного циклону "Варда" на індійські штати Тамілнад і Андхра-Прадеш.
Одним з найбільш постраждалих від стихії опинилося місто Ченнаї. Тут сильний вітер вирвав з корінням дерева, повалив рекламні щити і опори ЛЕП, передає India TV.
Майже 1500 туристів не можуть вибратися з індійських Андаманських островів через шторм
Над відновленням життєдіяльності міста працюють майже 6 тисяч рятувальників. Учора в Ченнаї була частково відновлена подача електроенергії.
Нагадаємо, два потужних зимових циклони, які атакували різні частини США, спричинили масове відключення електроенергії і паралізували транспортне сполучення всередині країни, у тому числі авіаперельоти.
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