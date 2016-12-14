Ізраїль постраждав від повені, загинула людина

16:04, 14 грудня 2016
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У результаті повені в ізраїльському місті Хайфа 13 грудня загинула людина.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Рятувальники виявили труп 74-річного чоловіка в автомобілі, який опинився в пастці в затопленому тунелі, повідомляє israelnationalnews.com.

У результаті повені у В'єтнамі загинули 13 осіб

У вівторок біля Рош-Піне через сильний дощ сталося ДТП, у результаті якого 11 осіб отримали травми.

Ще одна аварія сталася на шосе 90. Семеро людей отримали легкі поранення, коли вантажівка зіткнулася з приватним автомобілем.

Нагадаємо, сильний дощ, який обрушився 11 грудня на північні райони Ямайки, викликав повені. У деяких місцях рівень води піднявся вище 1 метра.

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