Ізраїль постраждав від повені, загинула людина
У результаті повені в ізраїльському місті Хайфа 13 грудня загинула людина.
Рятувальники виявили труп 74-річного чоловіка в автомобілі, який опинився в пастці в затопленому тунелі, повідомляє israelnationalnews.com.
У результаті повені у В'єтнамі загинули 13 осіб
У вівторок біля Рош-Піне через сильний дощ сталося ДТП, у результаті якого 11 осіб отримали травми.
Ще одна аварія сталася на шосе 90. Семеро людей отримали легкі поранення, коли вантажівка зіткнулася з приватним автомобілем.
Нагадаємо, сильний дощ, який обрушився 11 грудня на північні райони Ямайки, викликав повені. У деяких місцях рівень води піднявся вище 1 метра.
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