Ізраїль постраждав від повені, загинула людина

У результаті повені в ізраїльському місті Хайфа 13 грудня загинула людина.

Ілюстрація / REUTERS

Рятувальники виявили труп 74-річного чоловіка в автомобілі, який опинився в пастці в затопленому тунелі, повідомляє israelnationalnews.com.

Читайте також У результаті повені у В'єтнамі загинули 13 осіб

У вівторок біля Рош-Піне через сильний дощ сталося ДТП, у результаті якого 11 осіб отримали травми.

Ще одна аварія сталася на шосе 90. Семеро людей отримали легкі поранення, коли вантажівка зіткнулася з приватним автомобілем.

Нагадаємо, сильний дощ, який обрушився 11 грудня на північні райони Ямайки, викликав повені. У деяких місцях рівень води піднявся вище 1 метра.