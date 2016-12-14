Завтра в Україні пройде сніг, у Сумській області вночі похолодає до -16° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 грудня в Україні місцями пройде сніг. У Сумській області вночі похолодає до -16°.
У Києві завтра хмарно, вночі -11°, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.
У Львові 15 грудня пройде сніг, вночі -7°, вдень +1°. Вітер мінливий, слабкий.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -9°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
У Вінниці очікується снігопад. Температура вночі -11°, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі -8°, вдень +2°, вітер західний та північно-західний, до 5.6 м/с.
У Харкові у четвер хмарно з проясненнями, температура вночі -14°, вдень -6°. Вітер північний і південний, слабкий.
У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -12°, вдень -2°. Вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі пройде мокрий сніг. Температура вночі -9°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сніг, температура вночі -12°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
У Краматорську у четвер мінлива хмарність, температура вночі -12°, вдень -1°, вітер північний і південний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується невеликий сніг. Температура вночі -12°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+16°... +11°
-
Львів+17°... +9°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+17°... +11°
-
Сімферополь+27°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+18°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+17°... +10°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+19°... +12°