Завтра в Україні пройде сніг, у Сумській області вночі похолодає до -16° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 грудня в Україні місцями пройде сніг. У Сумській області вночі похолодає до -16°.

Reuters

У Києві завтра хмарно, вночі -11°, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

У Львові 15 грудня пройде сніг, вночі -7°, вдень +1°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -9°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

У Вінниці очікується снігопад. Температура вночі -11°, вдень +1°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі -8°, вдень +2°, вітер західний та північно-західний, до 5.6 м/с.

У Харкові у четвер хмарно з проясненнями, температура вночі -14°, вдень -6°. Вітер північний і південний, слабкий.

У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -12°, вдень -2°. Вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі пройде мокрий сніг. Температура вночі -9°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сніг, температура вночі -12°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

У Краматорську у четвер мінлива хмарність, температура вночі -12°, вдень -1°, вітер північний і південний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується невеликий сніг. Температура вночі -12°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

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