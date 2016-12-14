У Києві завтра без опадів, вдень до -2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 грудня, у столиці без опадів, температура повітря вдень до -2°.

У Києві завтра до -2° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -6°.

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Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:52, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в Україні місцями пройде сніг. У Сумській області вночі похолодає до -16°.

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