У Києві завтра без опадів, вдень до -2°

19:00, 14 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 грудня, у столиці без опадів, температура повітря вдень до -2°.

УНІАН
У Києві завтра до -2° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -6°.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:52, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в Україні місцями пройде сніг. У Сумській області вночі похолодає до -16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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