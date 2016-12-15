В Україні сьогодні пройде сніг, на заході вдень до +3° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 грудня, в Україні місцями пройде сніг. На заході вдень до +3°.
У столиці сьогодні хмарно, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°
У Львові 15 грудня снігопад, температура повітря вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці очікується снігопад. Температура -1°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +2°, вітер західний та північно-західний, до 5.6 м/с.
У Харкові без опадів. Температура -6°, вітер північний і південний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні пройде мокрий сніг. Температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -2°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень 1°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
У Краматорську у четвер мінлива хмарність, вдень -1°. Вітер північний і південний, слабкий.
У Сєвєродонецьку очікується невеликий сніг, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°