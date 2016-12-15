В Україні сьогодні пройде сніг, на заході вдень до +3° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 15 грудня, в Україні місцями пройде сніг. На заході вдень до +3°.

Reuters

У столиці сьогодні хмарно, вдень -2°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

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У Львові 15 грудня снігопад, температура повітря вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці очікується снігопад. Температура -1°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +2°, вітер західний та північно-західний, до 5.6 м/с.

На заході до +3° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура -6°, вітер північний і південний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні пройде мокрий сніг. Температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -2°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень 1°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

У Краматорську у четвер мінлива хмарність, вдень -1°. Вітер північний і південний, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується невеликий сніг, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

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