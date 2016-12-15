У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -2°

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 грудня в столиці вдень до -2°, без опадів.

У Києві вдень до -2° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері -6°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:52, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 грудня, в Україні місцями пройде сніг. На заході вдень до +3°.

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