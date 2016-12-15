У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -2°

08:30, 15 грудня 2016
673
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 грудня в столиці вдень до -2°, без опадів.

УНІАН
У Києві вдень до -2° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері -6°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с.

На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +4°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:52, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 грудня, в Україні місцями пройде сніг. На заході вдень до +3°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин