У четвер, 15 грудня, у столиці на дорогах подекуди очікується ожеледиця.

Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста, а також дотримуватися наступних рекомендацій:

- за можливості, користуйтеся громадським транспортом;

- перед виїздом уважно перевірте авто на справність (гуму, гальма);

- дотримуйтесь безпечної дистанції і швидкості руху;

- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

- із особливою обережністю рухайтесь мостами, естакадами;

- намагайтесь уникати ризикованих маневрів;

- утримайтесь від подорожей на далекі відстані.

Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях.

Нагадаємо, 15 грудня в столиці вдень до -2°, без опадів.