Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах
У четвер, 15 грудня, у столиці на дорогах подекуди очікується ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
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У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста, а також дотримуватися наступних рекомендацій:
- за можливості, користуйтеся громадським транспортом;
- перед виїздом уважно перевірте авто на справність (гуму, гальма);
- дотримуйтесь безпечної дистанції і швидкості руху;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- із особливою обережністю рухайтесь мостами, естакадами;
- намагайтесь уникати ризикованих маневрів;
- утримайтесь від подорожей на далекі відстані.
Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях.
Нагадаємо, 15 грудня в столиці вдень до -2°, без опадів.
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