Рятувальники попереджають про появу льоду на річках України

10:32, 15 грудня 2016
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Сьогодні, 15 грудня, на гiрських притоках Днiстра та у його верхiв'ї очiкується відновлення льодоутворюючих процесiв.

УНІАН
Рятувальники попереджають про появу льоду на річках України / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"15 грудня на гiрських притоках Днiстра та у його верхiв'ї (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується відновлення льодоутворюючих процесiв, на окремих дiлянках рiчок встановлення льодоставу, мiсцями можливий підйом рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Також 15-16 грудня на рiчках басейну Прип'ятi за рахунок льодоутворюючих процесів та можливого формування зажорів льоду очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,3 м.

Нагадаємо, у четвер, 15 грудня, у столиці на дорогах подекуди очікується ожеледиця.

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