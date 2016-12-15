У Сіднеї зафіксували новий температурний рекорд

В австралійському Сіднеї побито температурний рекорд, який тримався з 1868 року.

Літо в Австралії / Reuters

14 грудня вночі у місті температура піднялася до +27,1°, попередній максимум становив +26,3°, повідомляє Al Jazeera.

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Останні кілька діб вдень температура в Сіднеї доходить до +38°.

Австралія розташована в південній півкулі, тому на континенті зараз літо. Майже половина країни розташована в тропічному кліматі, тому з грудня по лютий там часто фіксується висока температура.

Нагадаємо, вересень 2016 року став найтеплішим за 136 років метеоспостережень.