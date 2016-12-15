У Сіднеї зафіксували новий температурний рекорд
В австралійському Сіднеї побито температурний рекорд, який тримався з 1868 року.
14 грудня вночі у місті температура піднялася до +27,1°, попередній максимум становив +26,3°, повідомляє Al Jazeera.
У Києві встановлено новий температурний рекорд
Останні кілька діб вдень температура в Сіднеї доходить до +38°.
Австралія розташована в південній півкулі, тому на континенті зараз літо. Майже половина країни розташована в тропічному кліматі, тому з грудня по лютий там часто фіксується висока температура.
Нагадаємо, вересень 2016 року став найтеплішим за 136 років метеоспостережень.
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