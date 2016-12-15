ДТП через снігопад у Туреччині: постраждали 57 людей

12:19, 15 грудня 2016
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На сході і в центрі Туреччини пройшов сильний снігопад, у кількох ДТП постраждали 57 людей.

Снігопад у Туреччині / aa.com.tr
Снігопад у Туреччині / aa.com.tr

У аваріях, що відбулися в центральному районі Аксарай, зіткнулися автобуси, вантажні та легкові автомобілі, передає агентство "Анадолу".

На Гаваях випала рекордна кількість снігу (фото)

Через снігопад у багатьох регіонах Туреччини закрили школи, в аеропортах скасували кілька рейсів.

За прогнозами синоптиків, холодна погода протримається в Туреччині до понеділка.

Нагадаємо, у Чикаго (США) випало від 15 до 22 см снігу, що є рекордним показником для першого снігопаду сезону з 1884 року.

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