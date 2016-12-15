На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів
У четвер на автошляхах України місцями пройде сніг, у п'ятницю без опадів. Найтепліше буде на заході - до +3°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура -3°... +1°. Завтра на цьому маршруті температура до -6°, сонячно.
В Україні сьогодні пройде сніг, на заході вдень до +3° (карта)
На трасі Київ - Ужгород місцями пройде сніг, температура в дорозі -3° ... +1°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до -6°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -3°, у Київській і Донецькій областях пройде сніг. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до -10°.
У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до -5°. 16 грудня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -13°... -6°.
За маршрутом Київ - Чернівці пройде сніг, -3° ... +3°. За даним напрямком у п'ятницю очікується сонячна погода, температура до -7°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°