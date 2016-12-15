На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів

У четвер на автошляхах України місцями пройде сніг, у п'ятницю без опадів. Найтепліше буде на заході - до +3°.

На автошляхах України пройде сніг / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура -3°... +1°. Завтра на цьому маршруті температура до -6°, сонячно.

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На трасі Київ - Ужгород місцями пройде сніг, температура в дорозі -3° ... +1°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до -6°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -3°, у Київській і Донецькій областях пройде сніг. Завтра на даному маршруті мінлива хмарність, температура до -10°.

У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до -5°. 16 грудня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -13°... -6°.

За маршрутом Київ - Чернівці пройде сніг, -3° ... +3°. За даним напрямком у п'ятницю очікується сонячна погода, температура до -7°.

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