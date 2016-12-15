Біля берегів Тонга стався землетрус

14:35, 15 грудня 2016
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У четвер, 15 грудня, недалеко недалеко від королівства Тонга в Тихому океані стався землетрус магнітудою 5,2.

Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Північних Маріанських островів стався землетрус магнітудою 5,8

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 65 км на південний захід від Тонга. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії знизило свою оцінку загального числа жертв землетрусу, який стався 7 грудня в індонезійській провінції Ачех, зі 102 до 100.

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