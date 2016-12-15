Нова Зеландія витратить понад $1,4 мільярда на відновлення доріг, зруйнованих землетрусом

Уряд Нової Зеландії виділить $1,42 мільярда на відновлення доріг, зруйнованих землетрусом, який сколихнув країну минулого місяця.

REUTERS

У результаті землетрусу сильно постраждав острів Південний, курортне місто Кайкура на східному узбережжі острова було повністю відрізане від зовнішнього світу, повідомляє Reuters.

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За словами міністра транспорту Саймона Бріджеса, уряд планує прискорити ремонт доріг, але потрібно не менше 12 місяців на повне відновлення транспортної системи регіону.

Нагадаємо, сума збитку від землетрусу, який стався 13 листопада в Новій Зеландії, перевищить 2 млрд новозеландських доларів (майже 1,5 млрд доларів США).