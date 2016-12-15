В Україні завтра похолодає, вночі в Сумській області до -19° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 грудня, в Україні без опадів. У Сумській області вночі похолодає до -19°.
У Києві завтра хмарно, вночі -10°, вдень -6°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.
У Львові 16 грудня мінлива хмарність, вночі -6°, вдень -2°. Вітер мінливий, легкий.
На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -6°, вдень -2°. Вітер північний та північно-західний, до 3.7 м/с.
У Вінниці в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -9°, вдень -6°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -10°, вдень -3°, вітер західний та північно-західний, до 7.8 м/с.
У Харкові у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі -17°, вдень -12°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -12°, вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, помірний.
У Сімферополі невелика хмарність. Температура вночі -13°, вдень -6°. Вітер північний і північно-східний, до 5.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -15°, вдень -8°. Вітер північний, до 7.2 м/с.
У Краматорську у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі -15°, вдень -9°, вітер північний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується невелика хмарність. Температура вночі -17°, вдень -9°. Вітер північний і північно-західний, до 4,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+26°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+26°... +16°