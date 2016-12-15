В Україні завтра похолодає, вночі в Сумській області до -19° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 грудня, в Україні без опадів. У Сумській області вночі похолодає до -19°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра хмарно, вночі -10°, вдень -6°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

У Львові 16 грудня мінлива хмарність, вночі -6°, вдень -2°. Вітер мінливий, легкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -6°, вдень -2°. Вітер північний та північно-західний, до 3.7 м/с.

У Вінниці в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -9°, вдень -6°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -10°, вдень -3°, вітер західний та північно-західний, до 7.8 м/с.

У Харкові у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі -17°, вдень -12°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -12°, вдень -7°. Вітер північний і північно-східний, помірний.

У Сімферополі невелика хмарність. Температура вночі -13°, вдень -6°. Вітер північний і північно-східний, до 5.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -15°, вдень -8°. Вітер північний, до 7.2 м/с.

У Краматорську у п'ятницю мінлива хмарність, температура вночі -15°, вдень -9°, вітер північний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується невелика хмарність. Температура вночі -17°, вдень -9°. Вітер північний і північно-західний, до 4,4 м/с.

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