У Києві завтра без опадів, вдень до -3°

19:00, 15 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 грудня у столиці без опадів, температура повітря вдень до -3°.

УНІАН
У Києві завтра вдень до -3°УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -10°.

На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів

Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:53, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 грудня, в Україні без опадів. У Сумській області вночі похолодає до -19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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