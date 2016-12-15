Синоптик попередила українців про сильні морози
Вже найближчої ночі в Україні очікується похолодання до -8 -15 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, на північному сході буде найхолодніше, місцями до -18. Вдень буде також холодно, -4 -8, на сході та північному сході -7 -13 градусів.
"Трохи вищими очікуються градуси на заході та півдні, вдень 0-5 морозу. Але вночі також морозно", - йдеться у її повідомленні.
На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів
Діденко обіцяє, що опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї очікується сніг.
Крім того, прогнозує синоптик, у ніч на 17 грудня морози втримаються на сході й у центрі аж до Запоріжжя. "А вдень вже потепліє - парадокс - на півночі, включно з Києвом, і там вдень буде аж до відлиги", - йдеться у її повідомленні.
А над півднем України зараз - циклон, центр якого десь приблизно над півднем Херсонщини чи північним Кримом.
Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 15 грудня, у столиці на дорогах подекуди очікується ожеледиця
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