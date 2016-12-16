В Україні сьогодні без опадів, у Сумській області вдень до -13° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 16 грудня в Україні без опадів. У Сумській області вдень до -13°.
У столиці без опадів, вдень -3°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.
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У Львові 16 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень +2°. Вітер змінний, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень -2°. Вітер північний та північно-західний, до 3.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура -6°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень -2°, вітер західний та північно-західний, до 7.8 м/с.
У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -12°, вітер північний та північно-західний, легкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень -6°. Вітер північний і північно-східний, до 5.5 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -7°. Вітер північний і північно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень -7°. Вітер північний, до 7.2 м/с.
У Краматорську у четвер мінлива хмарність, вдень -9°. Вітер північний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку очікується невелика хмарність, температура вдень -9°. Вітер північний і північно-западый, до 4,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°