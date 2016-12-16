В Україні сьогодні без опадів, у Сумській області вдень до -13° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 грудня в Україні без опадів. У Сумській області вдень до -13°.

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У столиці без опадів, вдень -3°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

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У Львові 16 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень +2°. Вітер змінний, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень -2°. Вітер північний та північно-західний, до 3.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура -6°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень -2°, вітер західний та північно-західний, до 7.8 м/с.

В Україні до -13° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -12°, вітер північний та північно-західний, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень -6°. Вітер північний і північно-східний, до 5.5 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -7°. Вітер північний і північно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень -7°. Вітер північний, до 7.2 м/с.

У Краматорську у четвер мінлива хмарність, вдень -9°. Вітер північний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку очікується невелика хмарність, температура вдень -9°. Вітер північний і північно-западый, до 4,4 м/с.

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