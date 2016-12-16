Сьогодні в Києві без опадів, вдень до -3°

08:30, 16 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 16 грудня в столиці вдень до -3°, без опадів.

УНІАН
У Києві вдень до -3° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - до -10°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:53, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня в Україні без опадів. У Сумській області вдень до -13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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