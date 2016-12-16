На півдні України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 16 грудня, у південних регіонах України очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів
"16 грудня вночі та вранці у південній частині та в Донецькій області пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Під час сильного вітру рекомендується:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному;
- уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Нагадаємо, 16 грудня в Україні без опадів. У Сумській області вдень температура опуститься до -13°.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+26°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+26°... +16°