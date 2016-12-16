Сьогодні, 16 грудня, у південних регіонах України очікується сильний вітер.

На півдні України оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На популярних українських маршрутах сьогодні місцями пройде сніг, завтра без опадів

"16 грудня вночі та вранці у південній частині та в Донецькій області пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Під час сильного вітру рекомендується:

- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному;

- уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, 16 грудня в Україні без опадів. У Сумській області вдень температура опуститься до -13°.