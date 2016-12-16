У Чилі побито сторічний температурний рекорд
У Сантьяго (Чилі) 14 грудня температура повітря піднялася до +37.3°.
Це стало найвищим показником з 1915 року. Крім того, це рекордна температура не тільки для грудня, а і для всіх місяців у Сантьяго, повідомляє Al Jazeera.
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Метеорологи називають таку спеку "екстремальною", а пожежні служби, які зараз борються з десятками лісових пожеж, попереджають про небезпеку вогню.
Зазначається, що від спеки страждає не тільки Чилі. В Аргентині, де середня температура грудня зазвичай не перевищує +27°, повітря прогрівається до +30°-35°.
Нагадаємо, в австралійському Сіднеї був побитий температурний рекорд, який тримався з 1868 року.
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