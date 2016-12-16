У четвер, 15 грудня, недалеко від Соломонових островів стався землетрус магнітудою 5,3.

Біля берегів Соломонових островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 82 км на південний захід від столиці країни Хоніари. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км

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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії виділить $1,42 мільярда на відновлення доріг, зруйнованих землетрусом, який сколихнув країну минулого місяця.