Біля берегів Соломонових островів стався землетрус

11:30, 16 грудня 2016
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У четвер, 15 грудня, недалеко від Соломонових островів стався землетрус магнітудою 5,3.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Соломонових островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 82 км на південний захід від столиці країни Хоніари. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км

Біля берегів Тонга стався землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії виділить $1,42 мільярда на відновлення доріг, зруйнованих землетрусом, який сколихнув країну минулого місяця.

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