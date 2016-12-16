На вихідних в Україні практично без опадів, на заході в суботу до -15° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні практично без опадів. На заході в суботу похолодає до -15°.
У столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -2°, вдень 0°. У неділю без опадів, -6°...-1°.
У Львові завтра мінлива хмарність, вночі -8°, вдень -1°. У неділю без опадів, -3°...-2°.
В Україні сьогодні без опадів, у Сумській області вдень до -13° (карта)
У Луцьку в суботу вночі -5°, вдень -1° хмарно з проясненнями. У неділю вночі -4°, вдень -2°, хмарність.
У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -6°...-2°. У неділю до -6°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -9°, вдень 0°. У неділю -7°...+2°.
У Харкові в суботу невелика хмарність, температура вночі -16°, вдень -8°. У неділю -4°с..-1°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -10°, вдень -4°. У неділю без опадів, температура повітря -5°...-1°.
У Сімферополі завтра мінлива хмарність, -4°...-1°. У неділю -5°...+1°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -9°, вдень -6°. У неділю мінлива хмарність, температура опуститься до -5°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -16°, вдень -9°. У неділю температура знизиться до -11°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі -11°, вдень -7°. У неділю -5°с...0°, хмарно з проясненнями.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно, температура до -15°. У неділю без опадів, вночі -8°, вдень -4°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +8°, вдень +2°. У неділю сонячно, вночі -2°, вдень до +1°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +2°. У неділю температура вдень +1°, без опадів.
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У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, -2°, у неділю без опадів, температура повітря -5° ...-1°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°