На вихідних в Україні практично без опадів, на заході в суботу до -15° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні практично без опадів. На заході в суботу похолодає до -15°.

На вихідних в Україні місцями очікуєтсья сніг / УНІАН

У столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -2°, вдень 0°. У неділю без опадів, -6°...-1°.

У Львові завтра мінлива хмарність, вночі -8°, вдень -1°. У неділю без опадів, -3°...-2°.

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У Луцьку в суботу вночі -5°, вдень -1° хмарно з проясненнями. У неділю вночі -4°, вдень -2°, хмарність.

У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -6°...-2°. У неділю до -6°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -9°, вдень 0°. У неділю -7°...+2°.

У Харкові в суботу невелика хмарність, температура вночі -16°, вдень -8°. У неділю -4°с..-1°, без опадів.

Прогноз на 17 грудня / УНІАН

Прогноз на 18 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -10°, вдень -4°. У неділю без опадів, температура повітря -5°...-1°.

У Сімферополі завтра мінлива хмарність, -4°...-1°. У неділю -5°...+1°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі -9°, вдень -6°. У неділю мінлива хмарність, температура опуститься до -5°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -16°, вдень -9°. У неділю температура знизиться до -11°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі -11°, вдень -7°. У неділю -5°с...0°, хмарно з проясненнями.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно, температура до -15°. У неділю без опадів, вночі -8°, вдень -4°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +8°, вдень +2°. У неділю сонячно, вночі -2°, вдень до +1°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +2°. У неділю температура вдень +1°, без опадів.

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У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, -2°, у неділю без опадів, температура повітря -5° ...-1°.

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