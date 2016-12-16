На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +2°
На популярних українських маршрутах найближчими днями практично без опадів, температура підніметься до +2°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -6°. Завтра на цьому маршруті пройде сніг, температура -2°...0°. У неділю хмарно з проясненнями, до 0°.
На вихідних в Україні практично без опадів, на заході в суботу до -15° (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура в дорозі -5°... 0°. Завтра на цьому маршруті в Київській і Житомирській областях пройде сніг, температура до +1°. У неділю по цьому маршруту практично без опадів, температура в дорозі -4°... +1°.
На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі -12°... -3°. Завтра по цьому маршруту місцями пройде сніг, температура -7°... 0°. У неділю в Харківській області снігопад, до +2°.
На Маріупольському напрямку сьогодні невелика хмарність, температура -8°...-3°. Завтра по цьому маршруту практично без опадів. У неділю синоптики прогнозують мінливу хмарність, до +1°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -7°... -1°. У суботу на цьому маршруті місцями пройде сніг. У неділю хмарно з проясненнями, температура до +2°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°