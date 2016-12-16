На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +2°

На популярних українських маршрутах найближчими днями практично без опадів, температура підніметься до +2°.

На автошляхах України практично без опадів / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до -6°. Завтра на цьому маршруті пройде сніг, температура -2°...0°. У неділю хмарно з проясненнями, до 0°.

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На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура в дорозі -5°... 0°. Завтра на цьому маршруті в Київській і Житомирській областях пройде сніг, температура до +1°. У неділю по цьому маршруту практично без опадів, температура в дорозі -4°... +1°.

На трасі Київ - Харків сьогодні мінлива хмарність. Температура в дорозі -12°... -3°. Завтра по цьому маршруту місцями пройде сніг, температура -7°... 0°. У неділю в Харківській області снігопад, до +2°.

На Маріупольському напрямку сьогодні невелика хмарність, температура -8°...-3°. Завтра по цьому маршруту практично без опадів. У неділю синоптики прогнозують мінливу хмарність, до +1°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -7°... -1°. У суботу на цьому маршруті місцями пройде сніг. У неділю хмарно з проясненнями, температура до +2°.

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