У зв'язку із пониженням температури та морозною погодою на водоймах України почав формуватися нестійкий льодовий покрив.

Рятувальники закликають не виходити на тонку кригу / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За таких умов виходити на тонку кригу, а тим паче рибалити, вкрай небезпечно. Адже іноді достатньо одного кроку аби миттєво опинитися у крижаній воді.

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Так, 11 грудня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на водоймі у м. Дніпро під кригу провалилася дитина, а потім і чоловік, який проходив неподалік та кинувся на допомогу хлопчику. Водолази ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання врятували 9-річного хлопчика та 44-річного чоловіка. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

13 грудня рятувальники Житомирщини в с. Хажин вилучили із ставка тіло чоловіка. З’ясувалось, що місцевий мешканець, вирішив скоротити дорогу і пішов через ставок. Але біля греблі чоловік ступив у промоїну, крига під ним тріснула і він пішов під воду.

Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу, адже необдумана поведінка може загрожувати життю.

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, у південних регіонах України очікується сильний вітер.