У результаті повені у В'єтнамі загинули вісім осіб

Через повені, викликані проливними дощами, у центральному В'єтнамі загинули вісім людей, ще четверо пропали безвісти.

Reuters

За інформацією місцевих чиновників, шість осіб загинули в провінції Біньдінь, один в Кханьхоа і ще один - в Тхиатхьєн-Хюе, передає Vietnam Tribune.

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Відзначається, що повінь завдала збитків інфраструктурі регіону, сільському господарству і тваринництву.

Очікується, що проливні дощі триватимуть до суботи.

Нагадаємо, у жовтні в результаті повені, викликаної проливними дощами, у В'єтнамі загинула 31 людина.