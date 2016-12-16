У результаті повені у В'єтнамі загинули вісім осіб

15:36, 16 грудня 2016
588
0

Через повені, викликані проливними дощами, у центральному В'єтнамі загинули вісім людей, ще четверо пропали безвісти.

Reuters
Reuters

За інформацією місцевих чиновників, шість осіб загинули в провінції Біньдінь, один в Кханьхоа і ще один - в Тхиатхьєн-Хюе, передає Vietnam Tribune.

Повені затопили північ Ямайки (фото, відео)

Відзначається, що повінь завдала збитків інфраструктурі регіону, сільському господарству і тваринництву.

Очікується, що проливні дощі триватимуть до суботи.

Нагадаємо, у жовтні в результаті повені, викликаної проливними дощами, у В'єтнамі загинула 31 людина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин