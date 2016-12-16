На річках басейну Прип'ятi очiкується пiдйом рiвнiв води

16:12, 16 грудня 2016
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У п’ятницю, 16 грудня, на рiчках басейну Прип'ятi за рахунок льодоутворюючих процесів очiкується пiдйом рiвнiв води.

УНІАН
На річках басейну Прип'ятi очiкується пiдйом рiвнiв води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"16 грудня на рiчках басейну Прип'ятi за рахунок льодоутворюючих процесів та можливого формування зажорів льоду очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, у південних регіонах України очікується сильний вітер.

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