Синоптик розповіла, де в Україні на вихідних очікуються найсильніші морози (відео)

На вихідних найхолодніше буде у східних областях та на північному сході.

У суботу очікується до -17 градусів / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у цих областях морози суботньої ночі досягнуть -12 -17 градусів.

"Вдень в Україні очікується -3-8 градусів, на півночі завтра відлига. Такий він - метеопарадокс, найтеплішою буде субота у північних областях", - розповіла синоптик.

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А от в неділю потепліє вже практично скрізь, протягом дня 0-5 морозу.

"Періодично підсипатиме сніг, де тепліше - мокрий сніг. Південна частина втримається від опадів", - попередила Діденко, додавши, що на дорогах залишається ожеледиця.

"У Києві завтра вдень відлига, у неділю 1-3 морозу. Місцями мокрий сніг, хмарна погода, місцями сніг та мокрий сніг. На дорогах слизько", - йдеться у її прогнозі.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні практично без опадів. На заході в суботу похолодає до -15°.