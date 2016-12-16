Синоптик розповіла, де в Україні на вихідних очікуються найсильніші морози (відео)
На вихідних найхолодніше буде у східних областях та на північному сході.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у цих областях морози суботньої ночі досягнуть -12 -17 градусів.
"Вдень в Україні очікується -3-8 градусів, на півночі завтра відлига. Такий він - метеопарадокс, найтеплішою буде субота у північних областях", - розповіла синоптик.
На автошляхах України місцями пройде сніг, на заході температура до +2°
А от в неділю потепліє вже практично скрізь, протягом дня 0-5 морозу.
"Періодично підсипатиме сніг, де тепліше - мокрий сніг. Південна частина втримається від опадів", - попередила Діденко, додавши, що на дорогах залишається ожеледиця.
"У Києві завтра вдень відлига, у неділю 1-3 морозу. Місцями мокрий сніг, хмарна погода, місцями сніг та мокрий сніг. На дорогах слизько", - йдеться у її прогнозі.
Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні практично без опадів. На заході в суботу похолодає до -15°.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°