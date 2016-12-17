Поліція попередила водіїв про ожеледицю на дорогах
В Україні в найближчі дні очікується ожеледиця на дорогах, водіїв просять враховувати погіршення погодних умов при плануванні поїздок.
Про це йдеться в повідомленні Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.
"За повідомленням Укргідрометцентру, в найближчі дні в північних та місцями в центральних областях невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.
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Також поліція закликає водіїв враховувати погіршення погодних умов при плануванні поїздок і дотримуватися правил дорожнього руху.
"З особливою обережністю рухайтеся по мостам та естакадам, відмовтеся від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями", - йдеться в повідомленні.
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