Поліція попередила водіїв про ожеледицю на дорогах

В Україні в найближчі дні очікується ожеледиця на дорогах, водіїв просять враховувати погіршення погодних умов при плануванні поїздок.

Поліція закликає водіїв враховувати погіршення погодних умов при плануванні поїздок / Фото УНІАН

Про це йдеться в повідомленні Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

"За повідомленням Укргідрометцентру, в найближчі дні в північних та місцями в центральних областях невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

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Також поліція закликає водіїв враховувати погіршення погодних умов при плануванні поїздок і дотримуватися правил дорожнього руху.

"З особливою обережністю рухайтеся по мостам та естакадам, відмовтеся від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями", - йдеться в повідомленні.