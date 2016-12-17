Вчені попередили про загрозу цунамі через сильний землетрус біля берегів Папуа-Нової Гвінеї

В океані недалеко від Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,9, оголошено загрозу цунамі.

Поряд з островом Нова Гвінея часто відбуваються землетруси / Matt Katzenberger

Епіцентр землетрусу розміщувався на глибині 73 км і на відстані 157 км на схід від острова Нова Гвінея, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Інформації про потерпілих чи руйнування поки що немає.

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Загрозу цунамі оголосив Тихоокеанський центр попередження цунамі (PTWC). Також попередження про можливе цунамі опублікувало міністерство у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій Нової Зеландії.

Поряд з островом Нова Гвінея часто відбуваються землетруси. Він розміщений в районі так званого Тихоокеанського вогняного кільця - території з великою кількістю діючих вулканів.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня в сусідній Індонезії - на півночі провінції Ачех - стався сильний землетрус, у результаті якого загинуло близько сотні осіб. Було зруйновано 11 тис. будівель, 45 тис. людей залишилися без житла.