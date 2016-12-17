Вчені попередили про загрозу цунамі через сильний землетрус біля берегів Папуа-Нової Гвінеї
В океані недалеко від Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,9, оголошено загрозу цунамі.
Епіцентр землетрусу розміщувався на глибині 73 км і на відстані 157 км на схід від острова Нова Гвінея, повідомляє Русская служба Би-би-си.
Інформації про потерпілих чи руйнування поки що немає.
Біля берегів Соломонових островів стався землетрус
Загрозу цунамі оголосив Тихоокеанський центр попередження цунамі (PTWC). Також попередження про можливе цунамі опублікувало міністерство у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій Нової Зеландії.
Поряд з островом Нова Гвінея часто відбуваються землетруси. Він розміщений в районі так званого Тихоокеанського вогняного кільця - території з великою кількістю діючих вулканів.
Як повідомляв УНІАН, на початку грудня в сусідній Індонезії - на півночі провінції Ачех - стався сильний землетрус, у результаті якого загинуло близько сотні осіб. Було зруйновано 11 тис. будівель, 45 тис. людей залишилися без житла.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+26°... +14°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+26°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +13°
-
Харків+22°... +14°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+26°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+26°... +16°