Початок тижня в Україні буде відносно теплим, очікується невеликий сніг
Подекуди на дорогах можлива ожеледиця.
Тиждень в Україні розпочнеться з відносно теплої температури, яку обумовить волога повітряна маса. Про це повідомили в Укргіднометцентрі.
Крім того очікується невеликий сніг, на півдні країни він пройде місцями. При цьому на дорогах можлива ожеледиця.
На Заході температура повітря вдень складатиме від 0 до -3 градусів, вночі від 0 до -6 градусів за Цельсієм.
Рятувальники закликають не виходити на тонку кригу
У центральній частині та на півночі середня температура вдень коливатиметься від 0 до -2 градусів, вночі спаде до -4.
На сході вдень від -1 до -3 вночі 2-3 градуси нижче нуля.
На півдні вдень температура повітря становитиме 0 -2 градуси, вночі - 1-3 градуси нижче нуля.
Нагадаємо, поліція попереджає водіїв про ожеледицю на дорогах. В Україні в найближчі дні очікується ожеледиця на дорогах, водіїв просять враховувати погіршення погодних умов при плануванні поїздок.
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