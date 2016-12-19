Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)

08:00, 19 грудня 2016
1179
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 грудня на більшій частині України пройде сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +2°.

Reuters
Reuters

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +2°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.

ДТП через снігопад у Туреччині: постраждали 57 людей

У Львові 19 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +1°. Вітер західний, до 4.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок очікується снігопад. Температура -6°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°, вітер західний та північно-західний, до 6.1 м/с.

УНІАН
На заході до +2° / УНІАН

У Харкові пройде сніг. Температура до -1°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні снігопад. Температура вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

У Дніпрі очікуються опади. Температура повітря -1°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень 0°. Вітер західний, до 5.2 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, вдень -2°. Вітер західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується невеликий сніг, температура вдень -2°. Вітер західний, до 5.6 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 30 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
75 %
766 мм
1.6 м/с
12 %
Стрічка новин