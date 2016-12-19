Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 грудня на більшій частині України пройде сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +2°.

Reuters

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +2°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.

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У Львові 19 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +1°. Вітер західний, до 4.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок очікується снігопад. Температура -6°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°, вітер західний та північно-західний, до 6.1 м/с.

На заході до +2° / УНІАН

У Харкові пройде сніг. Температура до -1°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні снігопад. Температура вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

У Дніпрі очікуються опади. Температура повітря -1°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень 0°. Вітер західний, до 5.2 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, вдень -2°. Вітер західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується невеликий сніг, температура вдень -2°. Вітер західний, до 5.6 м/с.

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