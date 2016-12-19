Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 19 грудня на більшій частині України пройде сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +2°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +2°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.
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У Львові 19 грудня мінлива хмарність, температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +1°. Вітер західний, до 4.8 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок очікується снігопад. Температура -6°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°, вітер західний та північно-західний, до 6.1 м/с.
У Харкові пройде сніг. Температура до -1°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні снігопад. Температура вдень -1°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.
У Дніпрі очікуються опади. Температура повітря -1°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень 0°. Вітер західний, до 5.2 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, вдень -2°. Вітер західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку очікується невеликий сніг, температура вдень -2°. Вітер західний, до 5.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°