У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, вдень до +2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 19 грудня в столиці вдень до +2°, пройде сніг з дощем.

У Києві сьогодні пройде сніг з дощем / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері +1°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:55, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня на більшій частині України пройде сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +2°.

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