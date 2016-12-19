У результаті повені у В'єтнамі загинули 24 людини
Повені, які накрили центральні провінції В'єтнаму, забрали життя 24 людей.
16 загиблих були жителями провінції Біньдінь, ще п'ять жертв - з провінції Тхиатхьєн-Хюе. Також загинули три жителя провінцій Кханьхоа і Фуйєн.
Повені затопили північ Ямайки (фото, відео)
Крім того, 16 осіб отримали травми, ще двоє пропали без вісті в результаті повеней, передає "РИА Новости" з посиланням на Xinhua.
Урагани знесли 322 будинки, пошкодили 118, затопили шість житлових приміщень.
Жителів 150 будинків евакуювали в безпечні місця. За оцінками влади, у результаті стихійного лиха затоплено понад 19 тисяч гектарів рисових полів, майже 10 тисяч гектарів із зерновими і майже 4 гектари з лісонасадженнями. Загальний збиток від катастрофи оцінюється в 35,11 мільйона доларів.
Нагадаємо, у жовтні в результаті повені, викликаної проливними дощами, у В'єтнамі загинула 31 людина.
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