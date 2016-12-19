Погода на тиждень: у країні практично без опадів, у вівторок на сході вдарить 20-градусний мороз (карта)
Цього тижня в Україні практично без опадів. У вівторок значно похолодає, у деяких регіонах температура опуститься до -22°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок майже по всій країні пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +2°. У східних областях температура до -2°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +1°. На півночі вдень до +2°.
У вівторок, 20 грудня, у східних областях очікується значне похолодання, на заході й півдні країни пройде сніг. У Харківській області вночі стовпчик термометра опуститься до -22°. Вдень найтепліше буде на півдні країни - до +3°.
У середу, 21 грудня, в Україні без опадів. Найхолодніше буде у Хмельницькій області та Криму - до 12 градусів морозу.
У четвер в Україні очікується сонячна погода. Вночі по країні -11°...-1°, вдень на заході до +3°.
У п'ятницю в країні хмарно з проясненнями. У більшості регіонів трохи потеплішає: на заході температура вдень до +5°, в інших регіонах вдень -3°...+2°.
На вихідних також опадів не очікується. У суботу вночі найхолодніше буде в Харківській області - до -10°, на решті території -9°...-5°. Вдень температура по країні -4°...+2°. У неділю на сході вночі похолодає до -10°, вдень в Україні -4°...+2°.
Народний прогноз погоди
19 грудня - Миколая Чудотворця. Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього. Як на Миколу піде дощ, то врожай на озимину. 20 грудня - день Амвросія. Цей день підводив підсумок під святами року, що минає. Прийшов Амвросій - свята відкинув. Це означало, що до Різдва свят більше не буде.
Сьогодні практично у всіх областях України пройде сніг, на заході до +2° (карта)
21 грудня - день Потапія і Анфіси-майстрині. Якщо синиці починають зранку пищати - вночі буде мороз, а якщо ховаються під дах - на хуртовину. 22 грудня - Ганни. За народними прикметами на Ганну Зимову зима встановлюється до весни. Це найкоротший день у році. У цей день дивилися, скільки навалило снігу. Якщо до самого паркану, то літо буде погане, а якщо залишився хоч невеликий проміжок, то бути врожаю. Сонце ясне, променисте - Новий рік буде морозним; якщо ховається за хмарами, а на деревах висне іній - під Новий рік буде хмарно, з відлигою.
23 грудня - день Євграфа і Міни. Якщо на Євграфа йде сніг - уся весна буде дощовою.
24 грудня - Данила і Никона. У цей день у давнину вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з "вухами" - відблисками по боках - бути морозам. 25 грудня - Спиридона Сонцеворота. З цього дня потроху починає додаватися день і ніч зменшуватися. Якщо на Спиридона світло, то Новий рік буде морозним, ясним, а коли хмарно і на деревах іній - похмурим і теплим.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +14°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +16°