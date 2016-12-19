Сьогодні, 19 грудня, у Києві на автодорогах та пішохідних зонах столиці очікується ожеледиця.

Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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"За прогнозом Українського гідрометцентру, 19 грудня у столиці очікується хмарна погода з проясненнями та невеликий сніг. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 1° морозу до 1° тепла", - йдеться в повідомленні.

У КМДА через ускладнення погодних умов водіїв закликають утримуватися, за можливості, від поїздок на власному транспорті.

Нагадаємо, 19 грудня на більшій частині України пройде сніг. Найтепліше буде у західних регіонах - до +2°.